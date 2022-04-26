جاء ذلك في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم المنعقدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث أزمة المركب المنكوب الذي تعرض للغرق قبالة سواحل طرابلس وعلى متنه عشرات الأشخاص، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.

واستهل الرئيس عون استهل جلسة مجلس الوزراء بالدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الزورق الذي غرق قبالة شاطئ طرابلس.