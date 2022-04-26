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عون يدعو للوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا زورق طرابلس بمستهل جلسة الحكومة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:03 ص
عون يدعو للوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا زورق طرابلس بمستهل جلسة الحكومة الرئيس اللبنانى ميشال عون
كتب: أحمد جمعة

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استهل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الزورق الذي غرق قبالة شاطئ طرابلس.

وتواصل فرق القوات الجوية والبحرية والبرية في الجيش اللبناني عملية الانقاذ والبحث عن مفقودين جراء حادثة قارب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبل ثلاثة ايام قبالة شواطئ الميناء وبالتحديد بالقرب من جزيرة الفنار – رامكين.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى إنقاذ 48 راكبا وانتشال ثمانية جثث حتى الساعة.

وتشهد مدينة طرابلس اللبنانية حالة من الحزن والأسى، فيما تشهد حركة السير فيها خفيفة نسبيا، وقد فتحت المصالح والدوائر الرسمية والمحال التجارية ابوابها اليوم الثلاثاء.


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