اليوم السابع
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عبدالله ياسين إبن الأقصر أمينا عاما لبرلمان شباب مصر بأول نماذج محاكاة لمجلس النواب

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:29 م
عبدالله ياسين إبن الأقصر أمينا عاما لبرلمان شباب مصر بأول نماذج محاكاة لمجلس النواب عبدالله ياسين إبن الأقصر أمين عام لبرلمان شباب مصر
الأقصر - أحمد مرعى

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تقدم صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضي، بالتهنئة إلى الشاب الأقصرى عبد الله ياسين لصدور قرار من وزارة الشباب والرياضة، ليكون أول مقرر عام لنموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان الشباب علي مستوي الجمهورية.

والشاب الأقصرى عبد الله ياسين هو باحث في السياسات العامة وتطوير المشروعات التنموية، وهو خريج كلية تجارة بجامعة قنا وحالياً باحث ماجستير في السياسات العامة لتقييم مشروعات مؤسسات المجتمع المدني بجامعة أسيوط، ويساهم فى العمل الشبابي والتطوعي، كما عمل منسقاً للمشروع التطوعي للوزارة شباب يدير شباب بالأقصر، وشارك فى أنشطة برلمان الطلائع منذ عام 2012، ومن حيث مشاركته بمؤتمرات الشباب وآخرها منتدي شباب العالم في نسخته الأخيرة.

كما تقدم صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، بالتهنئة للشاب أحمد جابر حامد لحصوله على منصب وكيل لجنة الصناعة، وأميرة مهدي عبدالراضي لحصولها علي منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، وذلك في ظل إهتمام وزارة الشباب والرياضة بتأهيل وإعداد الكوادر الشبابية، ليكونوا قيادات شبابية لقيادة الوطن نحو مستقبل أفضل، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويقول وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتي ذلك في إطار تنفيذ أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب"نموذج محاكاة مجلس النواب"، والذى  تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة ، تحت شعار "كُن قياديًا ... كُن مؤثرًا "، بمشاركة 596 شابًا وشابة من هيئة المكتب واللجان النوعية من كافة محافظات الجمهورية، الفائزين فى الانتخابات التى أجرتها الوزارة إليكترونياً، والمُعينين من قِبل وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 24 لــ 27 إبريل الجارى بدار الهيئة الهندسية.

حصول الشاب أحمد جابر حامد على منصب وكيل لجنة الصناعة
حصول الشاب أحمد جابر حامد على منصب وكيل لجنة الصناعة

 

شاب وفتاة يحصدان منصبين بأول نماذج محاكاة مجلس النواب
شاب وفتاة يحصدان منصبين بأول نماذج محاكاة مجلس النواب

 

عبدالله ياسين إبن الأقصر أمين عام لبرلمان شباب مصر
عبدالله ياسين إبن الأقصر أمين عام لبرلمان شباب مصر

 


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