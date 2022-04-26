"طلاب من أجل مصر" تنظم إفطار جماعى بجامعة جنوب الوادى

صابر سعيد

نظم اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، الإفطار الجماعى بجامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك أمام فندق الجامعة، بحضور عدد من عمداء كليات العلوم والزراعة والآداب والآثار والطب البيطرى، ووكلاء كليات التربية الرياضية والآداب، وأعضاء هيئة التدريس من كليات الحقوق والتجارة والزراعه والتربية الرياضية، والطالب عبدالله سيد، أمين عام اتحاد الطلاب، وجمال عبدالرحيم، الأمين المساعد.

وأشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بتنظيم هذا الإفطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة، مؤكدا دعم الجامعة لأنشطة اتحاد الطلاب فى كافة المجالات، مقدما التهنئة لطلاب الاتحاد بهذا الشهرالمبارك.



وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، أن إقامة هذا الإفطار الجماعى يعكس أهمية العمل الجماعى للطلاب وتعاونهم معا من أجل مصلحة زملائهم، مشيدا بالسلوك الرائع وحسن التنظيم فى حفل الإفطار الذى يعد بادرة طيبة.

وأشار الدكتور أحمد عبد السلام، رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر، إلى أن إعداد وتجهيز هذا الإفطار الجماعى بادرة من طلاب الأسرة لتأكيد أواصر المحبة والأخاء بين الطلاب، مشيدا بالدور الرائد الذى تقوم به الأسرة فى تنظيم العديد من الفعاليات وكذلك التنظيم المميز لطلاب الأسرة والتعاون بينهم.



















