طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وغائم بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت ‎

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج. السعودية: توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية، أن تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم، الرياض والشرقية تمتد الى أجزاء من مناطق نجران ، جازان ، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والداخلية قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً غرباً مثيرة للغبار نهاراً، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 23:43 والجزر الأول عند الساعة 16:21 والثاني عند 04:55 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والثاني عند الساعة 07:28 والجزر الأول عند الساعة 12:28 والثاني عند الساعة 01:37.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .