اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:32 م
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ضمن حياة كريمة.. البيئة تسلم 276 حاوية لجمع القمامة لمدارس زفتى

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:00 م
ضمن حياة كريمة.. البيئة تسلم 276 حاوية لجمع القمامة لمدارس زفتى حاويات جمع القمامة
كتبت منال العيسوى

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سلمت  إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة بجهاز شئون البيئة بطنطا، 276 حاوية لجمع القمامة مُهداة من وزارة البيئة إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، من اجل توزيعها علي المدارس بمركز زفتى، لمنع وجود أي تراكمات للقمامة بما يساعد في إعادة الوجه الحضارى،  والجمالي للمدارس بمركز زفتى حفاظاً علي صحة الطلاب بالمدارس وسلامة البيئة، بحضور المهندس عمرو دغيدي مدير إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة بجهاز شئون البيئة بطنطا.
 
جدير بالذكر انه تاتى هذه الخطوة  في إطار مشاركة وزارة البيئة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ( حياة كريمة ) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى،  وتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  والدكتور على أبو سنة رئيس الجهاز التنفيذي والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات والدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع شئون الفروع والإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا بالعمل بتلك المبادرة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

البيئة

المخلفات الصلبة

حياة كريمة

وزارة البيئة

وزارة التربية والتعليم

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