البيئة: انتهاء استراتيجية السياحة الخضراء المستدامة لعرضها بمؤتمر المناخ

كتبت ـ منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مؤتمر تغير المناخ الذى ستستضيفه مصر نهاية العام الجارى بشرم الشيخ فرصة لتنشيط السياحة البيئية ليس فقط بشرم، وإنما سيشمل عددا من المدن السياحية مثل سانت كاترين والأقصر وأسوان وأبو سمبل وسيوة.

وأوضحت الوزيرة فى تصريحات خاصة، أن هناك أيضا عدد من برامج السياحة الخضراء، سيتم مناقشتها بمؤتمر المناخ، وخاصة استراتيجية السياحة المستدامة، التى تم الانتهاء منها ويتم مراجعتها حاليا، مؤكدة أنه تم إطلاق أول برنامج تدريبي للعاملين بالفنادق على كل ما يتعلق بالممارسات الصديقة للبيئة للتوجه نحو السياحة المستدامة، من بينها تدريب 46 فندقا، وتم وضع دليل استرشادى للتوافق مع البيئة، اضافة لوضع عدد من الاشتراطات البيئية للمطاعم والكافتيريات.

جدير بالذكر، أن الحكومة خلال هذه الفترة تسابق الزمن للانتهاء من الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ مع متابعة من القيادة السياسية للدولة.