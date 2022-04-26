ضبط 6079 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة من ضبط 6079 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6057 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 22 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تمكنت القوات من تحرير 463 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 132 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات626 شيشة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.