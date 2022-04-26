ضبط 6 أشخاص متهمين بحرق شاب داخل مركب على شاطئ مدينة بورفؤاد

بورسعيد - محمد عزام

تمكن رجال مباحث مديرية أمن بورسعيد، من ضبط 6 أشخاص متهمين بحرق شخص داخل مركب على شاطىء مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

كان بلاغ ورد للواء حسني عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بالعثور على جثة شاب متفحمة داخل مركب زينة بالقرب من شاطئ بورفؤاد، وعلى الفور أصدر مدير الأمن تعليماته بتكثيف البحث وكشف ملابسات الحادث وتمكن رجال مباحث بورسعيد من ضبط المتهمين وراء ارتكاب الواقعة وعددهم 6 أشخاص، وسيتم عرضهم على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود الواقعة لصباح أمس الاثنين بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، على إحدى المراكب في شاطئ مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد وتلقي الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مرفق الإسعاف بالعثور على جثة شاب متفحمة مجهول الهوية يبلغ من العمر 18 عام.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحياة بورفؤاد ووضعها تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.