صور.. مصرع 5 طلاب فى حادث سيارة ملاكى بالقرب من كوبرى زكريا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى 5 طلاب مصرعهم فى حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكى كان يستقلها الطلاب، ما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبرى زكريا، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث.

تلقى غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة بالرصيف بعد كمين رشيد كبرى زكريا، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن مستقلى السيارة الملاكى طلاب.

وتمكن رجال الإسعاف من استخراج 4 جثامين من السيارة الملاكى وجارى استخراج الجثة الخامسة من السيارة الملاكى التى تحطمت، وسيتم نقلهم لمشرحة مستشفى رشيد المركزي، وتبين أن اثنين من الطلاب من دكرنس وطالب من الفيوم، وطالب من المنزلة، والجثة الخامسة لم يتبين من أى المحافظات.



السيارة الملاكي التي كان يستقلها الطلاب



تهشم السيارة الملاكي التي كان يستقها الطلاب