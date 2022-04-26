اليوم السابع
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صور.. مصرع 5 طلاب فى حادث سيارة ملاكى بالقرب من كوبرى زكريا بكفر الشيخ

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:50 ص
صور.. مصرع 5 طلاب فى حادث سيارة ملاكى بالقرب من كوبرى زكريا بكفر الشيخ تهشم السيارة الملاكي التي كان يستقها الطلاب
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى 5 طلاب مصرعهم فى حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكى كان يستقلها الطلاب، ما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبرى زكريا، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث.

تلقى غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة بالرصيف بعد كمين رشيد كبرى زكريا، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن مستقلى السيارة الملاكى طلاب. 

وتمكن رجال الإسعاف من استخراج 4 جثامين من السيارة الملاكى وجارى استخراج الجثة الخامسة من السيارة الملاكى التى تحطمت، وسيتم نقلهم لمشرحة مستشفى رشيد المركزي، وتبين أن اثنين من الطلاب من دكرنس وطالب من الفيوم، وطالب من المنزلة، والجثة الخامسة لم يتبين من أى المحافظات.

 

السيارة الملاكي التي كان يستقلها الطلاب
السيارة الملاكي التي كان يستقلها الطلاب

 

تهشم السيارة الملاكي التي كان يستقها الطلاب
تهشم السيارة الملاكي التي كان يستقها الطلاب

 

تهشم السيارة الملاكي
تهشم السيارة الملاكي

 


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