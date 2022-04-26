"صحة الفيوم" تخصص 7 نقاط إسعافات أولية فى مناطق التجمعات خلال الأعياد

الفيوم - رباب الجالي

تفقد الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ترافقه الدكتورة ماجدة رشدي، مدير الرعاية الأساسية، نقاط الإسعافات الأولية، والتي تم تشكيلها ضمن خطة المديرية، للعمل خلال فترة أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك.



وقال وكيل الوزارة، في بيان صحفي، صباح اليوم: "هذه النقاط تقدم خدمات الطوارئ، والمبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وهي عبارة عن عيادات متنقلة، موضحا أن النقطة، تضم طبيب، وإثنين من التمريض، ومدخل بيانات، وسائق".



وأضافت مديرة الرعاية الأساسية، أن هذه النقاط تم تحديدها بالتعاون مع مرفق الإسعاف بالفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف الفيوم، على أن تتواجد العيادة المتنقلة، بجوار سيارة الإسعاف، في 7 أماكن، هي ميدان السواقي ببندر الفيوم، وميدان عبد المنعم رياض بمدخل الفيوم على الطريق الدائري، والسيليين والبارون بمركز سنورس، وبالقرب من قرية سياحية متاخمة لكمين كوم أوشيم بمركز طامية، وقرية الواحة بمركز أبشواي، ومنطقة شلالات وادي الريان بمركز يوسف الصديق.



وأوضحت مديرة الرعاية الأساسية، أن جميع النقاط عملت خلال شم النسيم، وستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





















