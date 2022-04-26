اليوم السابع
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شباب البحيرة يحصدون المركز الأول جمهورية فى الدورة الرمضانية للأندية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:28 م
شباب البحيرة يحصدون المركز الأول جمهورية فى الدورة الرمضانية للأندية الدكتور إبراهيم خضر وكيل الشباب والرياضة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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فازت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية في الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية، وقال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أن المسابقة الرياضية شارك بها 22 محافظة وأقيمت فعالياتها بنادى السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة.
 
وأضاف أن هذه المسابقه تأتى ضمن خطة الادارة المركزية للتنمية الرياضية ممثلة فى الادارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، موضحا أن محافظة البحيرة وصلت إلى نهائيات المسابقة ممثلة فى نادي شبراخيت ومركز شباب إيتاى البارود.
 
من جانبه قدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة التهنئة لإدارة التنمية الرياضية وجميع العاملين بها، وكذا مديرى مركزى شباب إيتاي البارود وشبراخيت علي هذا الإنجاز الرياضى علي مستوي الجمهورية. 
 
 
 
 
 
 

 


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