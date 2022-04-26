شاهد معروضات جذابة من منتجات الحرف اليدوية والتراثية بالبازارات السياحية بأسوان

أسوان – صلاح المسن

قدم اليوم السابع تقريرا تلفزيونياً من داخل أحد البازارات السياحية بشارع السوق السياحى بمدينة أسوان التى تضم معروضات جذابة من منتجات الحرف اليدوية والفنون التراثية التى تشتهر بها محافظة أسوان، حيث أجرى اليوم السابع جولة داخل أحد محلات البازارات بالسوق السياحى بمدينة أسوان للتعرف على العاديات السياحية وعلى المعروضات التى تحافظ على الموروث الثقافى التى يحرص المواطنين والأجانب على شرائها.

يقول مسعد عوض تاجر مشغولات يدوية بأحد البازارات بالسوق السياحى بمدينة أسوان لـ اليوم السابع أن المشغولات اليدوية عليها إقبال كبير من المصريين والأجانب حيث يوجد منتجات الخرز و الجلباب اليدوى و الإكسسوارات ذات الطابع الفرعونى، والطاقية اليدوية والشال النوبى وبدلة بكار سواء للأولاد أو البنات ومنتجات الخرز وكلها منتجات حرفية مصنوعة يدويا والطاقية بكار بأنواعها المختلفة وطقم بكار والجلباب والطاقية النوبية ومنها شغل من الصوف وشغل من القطن ومنها المشدود والغير مشدود وأشهر الأنواع هو طاقة بكار.

وأضاف أنه منفذ بيع لكن هناك متخصصون لصنع هذه المشغولات اليدوية ذات التراث النوبى فى قرى غرب أسوان وجزيرة غرب سهيل.

جدير بالذكر أن السوق السياحى القديم بمدينة أسوان جارى تغطيته برجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء 2 كافية داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والحريق.