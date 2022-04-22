جولة بالسوق السياحى.. أشهر شوارع أسوان لشراء الهدايا والأنتيكات.. فيديو

أسوان – صلاح المسن

"شارع السوق السياحى" بمدينة أسوان أحد أبرز الشوارع السياحىة بمدينة أسوان، حيث شهد السوق السياحى بمدينة أسوان إنجازات جديدة نفذتها الدولة مؤخرا، شملت إنشاء مشروعات وبنية تحتية وتطوير المرافق والخدمات.





ويعد السوق السياحي بأسوان مقصدا هاما لكل السائحين الأجانب والمصريين وأهالي أسوان لشراء معروضات السوق مثل الهدايا المتنوعة والتحف والبهارات والبرديات والعطور والمشغولات اليدوية وغيرها، فضلا عن أن السوق يضم محلات تجارية متنوعة ومقاهي، ويشبه السوق السياحي بأسوان إلى حد ما خان الخليلي بالقاهرة.



وقدم اليوم السابع تقريرا تلفزيونيا من قلب السوق السياحي بمدينة أسوان، الذي يذخر بالحركة التجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية ومحلات العطارة والبازارات، وحالة من الرواج يشهدها شارع السوق السياحى بمدينة أسوان، لبيع أشهر المشغولات اليدوية و"العبايات والملبوسات ذات التطريز اليدوى".



ويجذب السائحين داخل السوق السياحي بمدينة أسوان كافة الهدايا والتحف الفنية مثل المشغولات الفضية والذهبية والأحجار التى يصنع منها تماثيل فرعونية، والملابس الفرعونية وشراء الملابس المطرزة بالرسوم الفرعونية، بجانب الجلوس على المقاهي الشعبية بطول السوق والتقاط الصور التذكارية.



وتتردد على السوق السياحى بمدينة أسوان أفواجا ومجموعات الزائرين المصريين والسائحين الأجانب، باعتبار السوق السياحى بمدينة أسوان واحداً من أهم المقاصد السياحية المميزة فى محافظة أسوان، ويحرص الكثير من الأهالي والزائرين على شراء واقتناء بعض الهدايا والمشتريات التى تتميز بها أسوان مثل المشغولات اليدوية والكركدية والبلح، حيث تمتاز أسوان بسمعة طيبة في إنتاج محاصيل الكركدية والبلح.



جدر بالذكر أن السوق السياحى القديم بمدينة أسوان جارى تغطيته برجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء 2 كافية داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والحريق.



ويجرى مشروع التطوير الشامل للسوق السياحى بطول 2400 متر ويتم تكثيف أعمال النظافة العامة بالسوق السياحى لإظهار الوجه الجمالى أمام المواطنين وضيوف المحافظة من الزائرين والأفواج السياحية.



من ناحية أخري كان كانت قد نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات داخل شوارع السوق السياحى بوسط المدينة.



والحملة أسفرت عن رفع أكثر من 150 حالة إشغال طريق بدون تحرير محضر، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 30 من المضبوطات المتنوعة، يأتى ذلك فى إطار استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة سلسلة الحملات الصباحية والمسائية لرفع وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات أولاً بأول بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.