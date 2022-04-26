شاب يتخلص من قاتل والده أمام جيرانه جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تخلص شاب من أحد أقاربه في قرية حاجر كومير، وذلك بسبب تجدد خلافات عائلية بينهم، حيث قام المجنى عليه منذ عدة سنوات بقتل والد الجانى وقرر الإنتقام منه وذبحه أمام الأهالى بجوار منزل القتيل، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بمصرع "ر.ص" 45 سنة ذبحاً بجوار منزله فى قرية حاجر كومير، وذلك على يد "ه.ع" 26 سنة والذي قرر التخلص من المجنى عليه لخلافات سابقة بينهما، حيث قتل المجنى عليه منذ عدة سنوات والد الجانى، مما أدى لوقوع مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرع المجنى عليه وإصابة القاتل بكسر فى حوض المياه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.