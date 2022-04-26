سارة ومينا أبطال "حياة كريمة" بجوار الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية

إبراهيم حسان

أذاع حفل إفطار الأسرة المصرية، تجربتين اجتماعيتين لأبطال برنامج "حياة كريمة" حيث ظهر الإعلامي أيمن مصطفى كأنه مواطن لا يمتلك أموالا ويريد أن يستقل تاكسى، وهو ما قابله سائق التاكسي "مينا" بترحاب شديد وقبل توصيله مجانا، أما التجربة الأخرى لسائقة الدراجة النارية "سارة" التي تعمل دليفري، والتي وجدت أموال وأعادتها لصاحبها مرة أخرى.

وأعرب مينا وسارة عن سعادتهما البالغة عند إبلاغهما بحضور حفل إفطار الأسرة المصرية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهرا اليوم بجانب الرئيس السيسي بحفل الإفطار.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، الذى يقام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، كما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.