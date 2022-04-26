روسيا ردا على بريطانيا: مستعدون لشن ضربات بعيدة المدى داخل كييف

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها سترد بضرب مواقع صنع القرار في كييف في حال استخدمت الأسلحة البريطانية المقدمة إليها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.
وأشارت الوزارة - في بيان ردا على تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أنه "كما حذرنا سابقا، فإن القوات المسلحة الروسية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لشن ضربات بعيدة المدى وموجهة بدقة ضد مراكز صنع القرار في كييف".
وكان هيبي قد قال في وقت سابق "لن تكون هناك بالضرورة مشكلة إذا تم استخدام الأسلحة التي قدمتها بريطانيا إلى أوكرانيا لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية".
روسيا ردا على بريطانيا: مستعدون لشن ضربات بعيدة المدى داخل كييفالثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:00 م
أوكرانيا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها سترد بضرب مواقع صنع القرار في كييف في حال استخدمت الأسلحة البريطانية المقدمة إليها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
سلطات ترانسنيستريا: مؤشرات تثبت ضلوع أوكرانيا فى الهجوم على مطار تيراسبولالثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:45 م
لافروف: من المبكر الحديث عن وساطة فى المفاوضات مع أوكرانياالثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:37 م
مجلس الأمن القومى الروسى: سياسة الغرب وكييف الحالية ستؤدى لتفتيت أوكرانيا لعدة دولالثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:33 م
البنتاجون: لا نرى أى سبب لتصاعد الأزمة فى أوكرانيا كى تصبح صراعا نووياالثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:22 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة