روسيا تستقبل نحو 990 ألف لاجئ من إقليم دونباس وأوكرانيا

وكالات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 990 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا منذ بداية تصاعد النزاع العسكري، وخلال الـ24 الساعة الماضية وصل 12.7 ألف شخص.

وحسب موقع سبوتنيك، قال أحد ممثلي خدمات الطوارئ إن "نحو 986800 لاجئ عبروا حدود الدولة الروسية منذ بداية الصراع، بينهم 179900 طفل".

وكان إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين من جمهوريتي دونباس، قد بدأ في منتصف شهر فبراير الماضي، على خلفية التصعيد في المنطقة. وعقب ذلك، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين .

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.