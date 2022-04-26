روسيا تحمل كييف مسؤولية الأمن الإشعاعي في محطة تشيرنوبيل

وكالات

أكدت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة أن المسؤولية الكاملة عن السلامة الإشعاعية في محطة تشيرنوبيل تقع على عاتق أوكرانيا، التي أعيدت إليها السيطرة على المحطة في مارس الماضي.

وجاء في بيان وزع الثلاثاء: "نحافظ على اتصال مستمر مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونبلغها بانتظام بحالة محطة الطاقة النووية في زابوروجيا".

وأشار المكتب في بيانه إلى أنه في نهاية شهر مارس نقلت الوحدات الروسية السيطرة الكاملة على محطة تشيرنوبيل إلى الجانب الأوكراني، وهو ما أكده اتفاق مكتوب، مشددا على أنه "لم يتم الإدلاء بأي ادعاءات"، وفي الوقت ذاته، أفشلت أوكرانيا إبرام اتفاق بشأن الأمان في محطات الطاقة النووية كان يجري إعداده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع البيان: "منذ عدة أسابيع، كانت هناك مناقشة نشطة لمبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإبرام اتفاق بين الوكالة وروسيا وأوكرانيا من أجل ضمان أمن المنشآت المذكورة.. وكانت تهدف إلى المساهمة في الاستقرار والقدرة على التنبؤ بكل ما يحدث الآن حول البنية التحتية النووية لأوكرانيا، ولاسيما محطات الطاقة النووية.. لقد دعمت روسيا منذ البداية المبادرة، وكنا على استعداد للتوقيع على الوثيقة التي وضعتها الوكالة بالشكل الذي أعده المدير العام. وبسبب عدم قدرة سلطات كييف على التفاوض، تم إحباط إبرام الاتفاقات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوكرانيا".