رئيس وزراء اليابان: التحركات السريعة للين غير مواتية للعديد من الأطراف

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صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، بأن التحركات السريعة للعملة "غير مواتية" للعديد من الأطراف المعنية، وسط قلق متزايد بشأن التأثير السلبي لضعف الين على الانتعاش الاقتصادي الهش في البلاد.



وقال كيشيدا - في إحاطة إعلامية، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - إن مستويات العملة تعكس نتائج السياسات الاقتصادية والنقدية، معربًا عن أمله في أن يواصل بنك اليابان جهوده لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.



وأدت مسارات السياسة المتباينة لبنك اليابان على الحفاظ على التيسير النقدي القوي، كما أدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 20 عامًا مقابل الدولار الأمريكي.



وكان بنك اليابان يوجه سياسته بهدف تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة 2% .. وصعدت السلطات اليابانية من خطابها بشأن الوتيرة السريعة لضعف الين، مما عزز أسعار الواردات لليابان الفقيرة بالموارد.



وجاءت تصريحات كيشيدا في الوقت الذي كشفت فيه حكومته عن حزمة اقتصادية طارئة لتخفيف العبء المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وغيرها من الأسعار بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.