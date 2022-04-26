رئيس مدينة الأقصر يناقش إزالة التعديات.. وإيقاف بناء مخالف بنجع العرب

الأقصر - أحمد مرعى

تمكن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، من إيقاف أعمال بناء مخالف بنجع العرب بمنطقة المطار، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف.

وأوضح شعبان طايع رئيس منطقة المطار، أنه تم رصد هذه المخالفة أثناء المرور اليومي، وهي عبارة عن تجهيز لبناء مبني بالطوب الأبيض وقواطيع داخل سور بمساحة 80م وتم إيقاف الأعمال، بالتنسيق مع محمد صالح مشرف الإدارة الهندسية عن منطقة المطار، وتمت الإزالة على نفقة المواطن وتحرير محضر إزالة فورية في المهد، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وعلى صعيد متصل، عقد رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا موسعاً بحضور المهندسة نجلاء حسن الطاهر مدير الإدارة الزراعية بندر الأقصر، والمهندس هاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضي، وذلك لمتابعة الإجراءات المتعلقة بملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكداً ضرورة رصد المخالفات أولاً بأول، وتكثيف الحملات ليلاً ونهاراً لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه سيجرى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، والتي تتمثل فى الإزالة الفورية في المهد لأى تعدٍ جديد.