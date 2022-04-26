رئيس مجلس النواب اللبناني يجدد التزام بلاده بالعمل مع فرنسا لتعزيز الصداقة

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جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التزام لبنان بالعمل مع فرنسا لتعزيز الصداقة بين الشعبين، وتطوير صيغ التعاون في مختلف المجالات وخصوصا على المستوى البرلماني بما يخدم المصالح التاريخية والمشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك في برقية بعثها رئيس مجلس النواب اللبناني لتهنئة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية جديدة.

وتمنى بري -في برقيته- النجاح والتوفيق للرئيس ماكرون في قيادة فرنسا نحو المزيد من التقدم والازدهار وصون قيم الجمهورية في الحرية والمساواة والأخوة.