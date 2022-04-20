رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المعيدات الجدد لكلية التربية

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء المعيدات الجدد بكلية التربية بعد صدور قرار تعيينهن.

وقدم "مندور" التهنئة متمنياً لهن التوفيق والسداد فى المهمة الجديدة المسنده إليها والتى تفتح طريق جديد للعلم ملئ بالكفاح والنجاح مطالباً المعيدات بالتجديد والإبتكار فهن دماء جديده لإثراء ورفعة المنظومة العلمية والتعليمية فطلاب الأمس هم علماء وأساتذة الغد .

وأشار الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية إلى أن المعيدات الجدد هن علا نجيب محمد أحمد سليمان، ونوران إيهاب عبد الرؤف محمد، وفاطمة طارق السيد إبراهيم عطية، ونورهان المعز لدين الله محمد على شلبى وانجى أشرف أحمد محمد محمد .