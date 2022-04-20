اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المعيدات الجدد لكلية التربية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:50 م
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المعيدات الجدد لكلية التربية رئيس جامعة قناة السويس والمعيدات الجدد
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء المعيدات الجدد بكلية التربية بعد صدور قرار تعيينهن.

وقدم "مندور" التهنئة متمنياً لهن التوفيق والسداد فى المهمة الجديدة المسنده إليها والتى تفتح طريق جديد للعلم ملئ بالكفاح والنجاح مطالباً المعيدات بالتجديد والإبتكار فهن دماء جديده لإثراء ورفعة المنظومة العلمية والتعليمية فطلاب الأمس هم علماء وأساتذة الغد .

وأشار الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية إلى أن المعيدات الجدد هن علا نجيب محمد أحمد سليمان، ونوران إيهاب عبد الرؤف محمد، وفاطمة طارق السيد إبراهيم عطية، ونورهان المعز لدين الله محمد على شلبى وانجى أشرف أحمد محمد محمد .


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس

المعيدات الجدد بجامعة قناة السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة