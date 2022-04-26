رئيس جامعة أسيوط يعلن صدور قرار جمهورى بتجديد الثقة فى عميدة الطب البيطرى

فريق المحافظات

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن صدور قرارا جمهورياً بتجديد ثقة القيادة السياسية فى الدكتورة مديحة حسنى درويش الأستاذة بقسم سلوكيات الحيوان والدواجن والأحياء المائية بكلية الطب البيطرى بتجديد تعيينها عميدة للكلية لفترة ثانية وذلك لمدة 3 سنوات .



كان مجلس جامعة أسيوط، وافق في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 20 أستاذاً مساعداً بكليات الطب والعلوم والهندسة والصيدلة والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية.

وتضمنت القرارات تعيين 12 أساتذا مساعدا بكلية الطب، وهم الدكتور على هارون على يوسف أستاذاً مساعداً بقسم التوليد وأمراض النساء، والدكتورة ياسمين سعد حسين سعد أستاذاً مساعداً بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، بالإضافة إلي تعيين الدكتورة الزهراء عبد الرؤف حسن أستاذاً مساعداً بقسم الطفيليات الطبية بالكلية، وأيضا تعيين الدكتورة آية يوسف محمد بدران أستاذاً مساعداً بقسم الامراض الجلدية والتناسلية بالكلية، وتعيين الدكتور محمد مصطفى أحمد شهاب استاذ مساعد بقسم الامراض العصبية والنفسية بالكلية.

وتضمنت القرارات تعيين كل من الدكتور مصطفى كمال محمد، والدكتورة ريهام محمد عبد المنعم المرشدى، والدكتورة منال أحمد محمود عبد المجيد، والدكتورة دعاء محمد مجدى عيد عبد العزيز، والدكتورة سحر فرغلى يوسف بيومى اساتذة مساعدين بقسم الأمراض الصدرية بالكلية، ومنح الدكتور محمد أحمد يحى عبد المالك اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بالكلية .

كما شملت القرارات في كلية الطب ترقية الدكتور محمد رمضان عبد الحميد الى وظيفة استاذ مساعد بقسم الامراض الباطنة.

كما تضمنت القرارات في كلية العلوم تعيين كلا من الدكتورة شيماء ريحان بشاندى عبد الله أستاذاً مساعداً بقسم النبات والميكروبيولوجي، وتعيين الدكتورة شيماء محمد سيد عبد الحافظ أستاذ مساعد بقسم علم الحيوان والحشرات، وتعيين الدكتور مصطفى ثابت استاذا مساعد بقسم الجيولوجيا بالكلية.

كما شملت القرارات كلية الهندسة بتعيين الدكتور نبيل صبور نافع قلته لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية بالكلية.

وتضمنت القرارات في كلية الصيدلة تعيين الدكتورة نرمين السيد على محمد العراقى أستاذ مساعد بقسم الصيدلانيات بالكلية، ومنح الدكتور ياسر عبد الهادى اللقب العلمى لوظيفة استاذ مساعد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية بالكلية.

كما وافق، علي تعيين الدكتور سعيد مصطفى محمد حامد أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وفي كلية الخدمة الاجتماعية نصت القرارات علي تعيين الدكتور عصام بدرى أستاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع بالكلية.