وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشيدا التقى الوفد الذى أرسله الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول في العاصمة طوكيو اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذه المجموعة يرأسها نائب رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تشونج جين سوك.

وقال كيشيدا إن النظام العالمي القائم على القواعد يتعرض الآن للتهديد، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن كان هناك وقت أصبح فيه التعاون الاستراتيجي بين بلاده وكوريا الجنوبية وبينهما وبين الولايات المتحدة أكثر ضرورة.

وشدد كيشيدا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية على أساس العلاقات الودية والتعاونية التي أقيمت منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1965.

وأكد رئيس الوزراء الياباني على أنه يجب حل قضية العمل في زمن الحرب وغيرها من المشاكل العالقة بين الجانبين.

من جانبه، أعرب أعضاء الوفد عن أملهم في التعاون لتحسين العلاقات كما أكدوا على أنهم يولون أهمية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد التقى الوفد أيضا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو الذي قال إن العلاقات الثنائية متوترة بشدة وأعرب عن أمله في أن تتحسن تحت قيادة يون.

وأكد الجانبان أنهما سيعملان بشكل وثيق للرد على كوريا الشمالية.