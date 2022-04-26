رئيس أركان الجيش الجزائرى: رفع درجة اليقظة والحيطة لمواجهة كافة التحديات الأمنية

وكالات

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة على ضرورة "الرفع من درجة اليقظة والحيطة لمواجهة كافة التحديات الأمنية المستجدة".

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه خلال زيارة العمل والتفتيش التي قام بها إلى مقر قيادة الفرقة الأولى المدرعة بالناحية العسكرية الخامسة، أكد الفريق شنقريحة، في كلمة توجيهية له، أن "اعترافات الإرهابيين الموقوفين فضحت تواطؤ منظمات إرهابية داخل وخارج البلاد وأسقطت القناع عن مخططاتها المشبوهة وأماطت اللثام عن الحقد الدفين الذي يكنه هؤلاء المخربين لبلادنا الجزائر واستعدادهم للتحالف حتى مع عدو خارجي من أجل الوصول إلى مآربهم الخبيثة".

وأضاف، "لتبرهن مرة أخرى على صواب المقاربة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تجاه آفة الإرهاب والمنظمات التخريبية وتؤكد لهؤلاء المخربين أن الخروج عن المجموعة الوطنية وحمل السلاح واستعمال العنف، لتحقيق أهداف سياسية ضيقة سيكون دائما مآله الفشل الذريع".