ختام بطولة الدورة الرمضانية لأندية سيتى كلوب بمدينة أسوان الجديدة.. صور وفيديو

أسوان - عبد الله صلاح

اختتمت مساء الاثنين، فاعليات الدورة الرمضانية لبطولة دورى سيتي كلوب 2022 والمقامة على ملعب فرع النادى بمدينة أسوان الجديدة بمشاركة 90 لاعباً، وحصد فريق "الشهيد كيكى" الميدالية الذهبية للمركز الأول وكأس البطولة فى كرة القدم، وسط بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ولفيف من القيادات الرياضية والشعبية بأسوان.

أكد أحمد طارق سعد، مدير عام نادى سيتى كلوب فرع أسوان الجديدة، أن الدورة تأتى تنفيذاً لتعليمات العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب واللواء إسماعيل السيد رئيس قطاع الأندية والتشغيل بالشركة، وضمن العديد من الفاعليات الرياضية التى تحرص أندية سيتى كلوب على إقامتها لإعلاء الروح الرياضية والقيم والمبادئ فى الألعاب المختلفة وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال فروع النادى.

وأضاف مدير عام نادى سيتى كلوب فرع أسوان الجديدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدورة يشارك فيها نحو 90 لاعباً يمثلون 9 أندية مختلفة فى لعبة كرة القدم، وذلك على ملاعب فرع نادى سيتى كلوب بأقصى صعيد مصر، وبدأت يوم 14 رمضان وسط تنظيم رائع للبطولة، مشيراً إلى أنه جارى التحضير للدورة الصيفية بعد انقضاء شهر رمضان وأجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن الفريق صاحب المركز الثالث حصل على ميدالية برونزية، بينما حصل الفريق صاحب المركز الثانى على ميداليات ودرع وشيك بمبلغ مالى، بينما حصل صاحب المركز الأول على ميداليات ذهبية وكأس البطولة وشيك بمبلغ مالى.