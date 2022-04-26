حياة كريمة ببنى سويف.. رفع إحداثيات الأراضى والمساحات المقترحة لمشروعات القرى

بنى سويف هانى فتحى

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف استعدادها لبدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة .

واكد هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، على قيام الوحدة المحلية لقرية بليفيا التابعة لمركز بنى سويف برفع إحداثيات الأراضى والمبانى المقترحة لمشروعات حياة كريمة بقرية الحكامنة.

وأكد رئيس المدينة على العمل المستمر تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بإعداد تقرير يومى عن الجهود والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية فى القطاعات الحيوية.

وفى سياق منفصل، تقوم الوحدات القروية برفع المخلفات وصيانه الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة فى المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بمتابعة إعادة زرع 2 عامود على الطريق الزراعى بنى سويف/ ببا، وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على منافع الرى والصرف بمنشأة حيدر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورفع المخلفات بقرية بنى هارون والطريق الدائري.