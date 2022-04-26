اليوم السابع
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جولة لسكرتير محافظة أسوان على الحدائق العامة لرفع كفاءتها قبل العيد.. صور

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:32 م
جولة لسكرتير محافظة أسوان على الحدائق العامة لرفع كفاءتها قبل العيد.. صور
أسوان – عبد الله صلاح

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تفقدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، حدائق فريال والورد ضمن 25 حديقة ومشتلا على مستوى مدينة أسوان، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

وأثناء جولتها بالحدائق العامة، أكدت فاطمة إبراهيم على مسئولى الحدائق بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءتها وتسخير كافة الإمكانيات لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المواطنين خلال أيام العيد.

وأوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم، بأنه جرى التوجيه أيضاً بتلافى كافة الملاحظات التى رصدها محافظ أسوان، مع العمل على رفع كفاءة حديقة فريال وباقى الحدائق والمتنزهات العامة، وخاصة المقاعد والبرجولات الخشبية والألعاب الترفيهية واللافتات والبانرات والإنارة العامة، وأيضاً تقليم الأشجار والقضاء على أى تشوهات بصرية، والاهتمام بدورات المياه العمومية، على أن يجرى رفع أى قمامة أو مخلفات أولاً بأول لظهور هذه الأماكن بالشكل اللائق أمام مواطنى وزائرى المحافظة.

 

الجولة داخل الحدائق
الجولة داخل الحدائق

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة السكرتير العام المساعد
جولة السكرتير العام المساعد

 

حديقة فريال
حديقة فريال

 

فريال
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