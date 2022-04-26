جامعة بنى سويف تكرم أعضاء الجهاز الإدارى ممن بلغوا سن المعاش خلال أبريل

بنى سويف - هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 208، والمنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر أبريل الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وحسب بيان لجامعة بنى سويف، فإن من جرى تكريمهم هم: أحمد محمد معيد كلية الدراسات العليا، صلاح سيد عبد العزيز كلية الدراسات العليا، إيمان مصطفي علي كلية الآداب، رمضان محمد محمد كلية التجارة، وجمال عويس أحمد إدارة الجامعة.



وأكد الدكتور منصور، خلال الجلسة أهمية تكريمهم تقديرًا لجهودهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طوال من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.