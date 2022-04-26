جامعة الإسكندرية: تأسيس مركز تكنولوجيى لربط مخرجات البحث العلمى

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مركز باسم Alexandria University's innovation and technology park "AUITP".

وأشار رئيس جامعه الإسكندرية فى بيان إلى أن إنشاء هذا المركز يأتي كتتويج لرسالة الجامعة فى ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتحويل نتائج تلك البحوث الي منتجات ذات قيمة اقتصادية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم النمو الإقتصادي وتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وفقا لإستراتيجية 2030.

وأضاف أن هذا المركز سوف يحقق الاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة وتطوير مفهموم الصناعة القائمة على المعرفة، وتأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية لوضع الجامعة في المكانة التي تستحقها، فضلاً عن خلق شراكات تنافسية فى مجالات اقتصادية متنوعة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على إنشاء شركات منبثقة من الأبحاث والأفكار المنتجة داخل الجامعة، وتشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة بدلاً من إنتظار الوظائف التقليدية، كما قدم الاستاذ الدكتور أحمد خيري، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والرئيس السابق للجامعة اليابانية، عرضاً تقديميا عن AUITP وضح من خلاله رؤية وأهداف إنشاء هذا المركز، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تطبيق مخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة فضلا عن دعم الصناعة بالمجتمع السكندري ودعم الإبتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتكوين شراكات مع مؤسسات دولية مرموقة مثل UNIDO.

ووافق المجلس على دراسة مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم البحوث Alex Rsi، وذلك لدعم الباحثين وتشجيع الكليات من مختلف التخصصات على العمل معا، عن طريق إطلاق برنامج لمدة خمس أعوام لدعم الباحثين المتميزين بالجامعة (المدرسين - الأساتذة المساعدين) لمتابعة عملهم البحثي في بيئة بحثية مترابطة من خلال منحة دعم البحوث، تصل قيمته إلى 200,000 جنيه لكل مشروع تكون فكرته البحثية قابلة للتطبيق وذات قيمة مضافة للصناعة المصرية أو المجتمع، ويشترط أن يكون المتقدم من منتسبى جامعة الإسكندرية، وحاصل على درجة الدكتوراة (مدرس- أستاذ مساعد)، ويستطيع الباحث الرئيسي اختيار فريق مشروع من كليات جامعة الإسكندرية ومعاونيهم.

كما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، على عمداء الكليات اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، التى تبدأ 9 يونيو القادم، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات، وتجهيز وتأمين قاعات الامتحانات والكنترولات وتوفير جميع التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة أى حالات صحية طارئة.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة القادسية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية( كلية السياحة والفنادق) ومركز التعلم المستمر لقسم إدارة السياحة وجامعة غرب أتيكا باليونان، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة تولوز الفرنسية بشأن تبادل طلبة الدكتوراة للأغراض البحثية، وبرتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية) قسم اللغة الفرنسية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، واتفاق التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كونكتيكت وجامعة الإسكندرية الأهلية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومدرسة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وجامعة ستراسكلايد بالمملكة المتحدة.

وأحيط المجلس علما باحتياجات اللجنة الأولمبية لدولة جنوب السودان من المنح المطلوبة فى التخصصات الرياضية، وذلك في إطار التوجيهات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان وتفعيل البروتوكول الموقع بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان.

ووافق المجلس على برنامج الماجستير الإكلينيكى لتطبيقات الليزر فى الأسنان بنظام الساعات المعتمدة ووافق المجلس على ترقية 24 عضو هيئة تدريس، 7 إلى وظيفة أستاذ، و 17 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 25 مدرس، ومنح 65 درجة دكتوراة، و 111 درجة ماجستير في الدرجات العلمية المختلفة.