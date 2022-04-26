اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:51 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط أعلاف دواجن مجهولة المصدر

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:14 م
"تموين الإسكندرية" تضبط أعلاف دواجن مجهولة المصدر ضبط مخزن أعلاف دواجن وأعلاف حيوانات مجهولة المصدر
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخازن والسلع المتداولة بالأسواق وتتبع مصادرها، حفاظا على المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

قامت إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مخزن أعلاف دواجن وأعلاف حيوانات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير ومستندات ملكية.

تم تحريز 10 شكائر علف حيوان قشر فول صويا زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 500 كجم، و5 شكائر علف دواجن زنة الشيكارة 25 كجم باجمالى 125 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

اعلاف دواجن

محافظ الاسكندرية

أعلاف دواجن

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