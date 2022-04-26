تفاصيل استعدادات مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر بقيادة فضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، عن خطتها لإستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2022، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تشمل خطة المديرية لإستقبال عيد الفطر المبارك، تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعه لها، وذلك لمتابعة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه جارى العمل على تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، وكذلك التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2022.

وفى نفس السياق، أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم ، وعيد الفطر المبارك.

وأوضح محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة، أنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، وذلك من خلال انعقاد غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية مرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة على مدار 24ساعة وربطها بغرفة قطاع الأزمات بمجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية ومرفق الإسعاف وتواجد جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بطاقتها الكاملة خلال فترة الأعياد.