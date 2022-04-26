تعرف على مشاكل الجلد الشائعة فى الصيف وحلولها

كتبت فاطمة خليل

حرارة الصيف الحارقة وما يرتبط بها من مشاكل الجلد والالتهابات أمر لا مفر منه؛ لذا من الأفضل أن نبدأ في التحضير والتعلم عن بعض مشاكل الجلد الشائعة في الصيف وحلولها العملية والوقاية منها، بحسب موقع "Health".

مشاكل الجلد الشائعة في الصيف



1. حب الشباب

يمتزج العرق الموجود على بشرتك مع البكتيريا والزيت ويسد المسام ، مما يؤدي إلى ظهور البثور .

الحل: امسح العرق دائمًا من الجلد بمنشفة نظيفة أو قطعة قماش نظيفة إن استخدام منظف بحمض الساليسيليك ومنتجات العناية بالبشرة والمكياج التي لا تسبب انسداد المسام سوف يقاوم إنتاج الزيت المفرط ، وبالتالي يساعد على التخلص من حب الشباب.

2. البشرة الجافة والمتهيجة

على الرغم من أن البيئة حارة ورطبة، لا يزال الجلد جافًا ومتهيجًا تعتبر البشرة الجافة من أكثر مشاكل البشرة شيوعًا في الصيف. مصدره الأساسي هو تعرض الجلد الزائد للشمس وتكييف الهواء لفترات طويلة.

الحل: استخدام منظف معتدل لغسل الجلد ، وتطبيق مرطب خالٍ من العطور بعد كل استحمام ، وواقي من الشمس قبل الخروج في الهواء الطلق، لا سيما أنه يوفر حماية واسعة الطيف SPF 30+ ، ومقاومة للماء ، يمكن أن يكون مفيدًا لعلاج و منع الجفاف.

3. التهاب الجريبات

تُعرف الفتحة الموجودة على الجلد التي ينمو منها الشعر باسم الجريب كلما تلوثت بسبب البكتيريا أو الأوساخ ، فإنك تعزز التهاب الجريبات.

تبدو وكأنها بثرة على الطبقة الخارجية من الجلد ، لكنها حساسة عند اللمس ومثيرة للحكة. إنها مشكلة جلدية صيفية نموذجية يمكن معالجتها بسهولة. يوصى بارتداء ملابس خفيفة الوزن فضفاضة عندما يكون الجو حارًا ورطبًا.

الحل: الابتعاد عن أحواض الاستحمام الساخنة والمسابح التي لا تتحكم في مستويات الأحماض والكلور ويصاب الكثير من الناس بالتهاب الجريبات في حوض الاستحمام الساخن خلال فصل الصيف.

4. حساسية الشمس

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى الإصابة بالشرى أو حتى الطفح الجلدي المثير للحكة تظهر نتوءات حمراء شديدة الحكة على بعض (أو كل) البشرة العارية في حالة حساسية الشمس.

الحل: حماية بشرتك من الشمس هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا. يمكنك البحث عن الظل ، وارتداء الملابس الواقية من الشمس ، واستخدام كريم واق من أشعة الشمس جيدًا.

5. الطفح الجلدي الحراري

تسبب الغدد العرقية المسدودة في الجلد طفح جلدي. نظرًا لأن العرق لا يمكن أن يجد طريقه للخروج بسبب الانسداد ، فإنه يتراكم تحت الجلد ، مما يتسبب في ظهور طفح جلدي وظهور نتوءات صغيرة مثيرة للحكة. عندما تنفجر البقع وتطلق العرق ، يشعر العديد من الأفراد بإحساس وخز على جلدهم.

الحل: غالبًا ما يقترح أطباء الجلد ارتداء ملابس قطنية خفيفة الوزن وفضفاضة ، ومسح العرق عن الجلد ، والاستحمام بعد التمرين أو التعرق المفرط.