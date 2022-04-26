اليوم السابع
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تعرف على المرضى المستبعدين من حج القرعة لهذا العام

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:00 ص
تعرف على المرضى المستبعدين من حج القرعة لهذا العام موسم الحج
كتب محمود عبد الراضي

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اشترطت وزارة الداخلية على المتقدمين لحج القرعة لهذا العام، أن يدرجوا بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض، حيث يتم استبعاد "مرضى الأورام للمراحل المتقدمة – مرضى الفشل الكلوى والذين يتم إجراء غسيل كلوى لهم – مرضى تليف الرئة – الحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية – حالات التليف الكبدى المتقدم – الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة".

وبدأ التقديم لحج القرعة، حتى 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

 

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.. وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.


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