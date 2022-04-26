تبدأ من 3700 جنيه.. "وائل" تاجر حمير هيقول لك أنواعها وأسعارها.. لايف

فتحية الديب

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من سوق الثلاثاء بمحافظة الشرقية، الذى يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو الأكثر ازدحاما، كما يوجد بمراكز المحافظة عدد كبير من الأسواق يحدد يوم فى الأسبوع لكل سوق لبيع المواشى لكن يعد سوق الثلاثاء هو أكبر سوق على مستوى المحافظة ووجه بحرى.



وقال وائل محمد، إنه يتاجر في الحمير منذ 25 عاما وورث المهنة عن والده وأسرته وتتواجد أنواع عديدة من الحمير، منها الحمار البلدي وسعره 3700 جنيه، وتستخدم في النقل والزراعة وهناك أنواع أخرى بـ5 آلاف.



وأوضح محمد، أن أفضل الأنواع هي المدربة وتأكل من الزراعات والذرة وما يوفره الفلاح، كما توجد أنواع أخرى مثل المهر الحلبي وسعره 2500 ويمكن تعليمه الرقص، ويأتي إلى السوق زبائن من جميع المحافظات في مصر.



يذكر أنه تم نقل سوق الثلاثاء، من قلب مدينة الزقازيق، بمكانه الجديد بأرض عزبة المسلمية التابعة لقرية بردين على مساحة 5 أفدنة، وتمهيد له طريق 22 مترا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن والقضاء على المشاكل المرورية وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى للوقاية من حدوث أى كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ومنع احتكار التجار للسوق، سوق الثلاثاء، يعتبر سوقا دوليا يأتى إليه التجار من جميع المحافظات خاصة القاهرة والمنصورة والغربية وأسوان وخط الصعيد، خاصة بعد تمهيد الطريق المؤدى إليه.