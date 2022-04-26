بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية لنجوم فن الواو والموال.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر أمسيات بيت الشعر في القرى والنجوع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بفعاليات مميزة لنجوم "فن الواو" و"الموال والنميم" داخل الديوان الكبير بالقباحى الغربي أعادوا خلالها المساجلات الشعرية وفنون الشفاهة إلى ساحات السجال، وسط حضور كبير من الأهالى والأطفال بمنطقة القباحى الغربي بالأقصر.

وفي هذا الصدد، يقول الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، أنه تم تنظيم أمسية جديدة من أمسيات بيت الشعر بالأقصر، أقيمت في الديوان الكبير بالقباحي الغربي بحضور المئات من الرجال والنساء، والتى تألق فيها الشعراء: (عادل صابر - أحمد الشباط - عبيد أبو الري)، وتنوعت قصائدهم ما بين الواو والموال والنميم، واتسعت دائرة التعاطي مع إبداعاتهم مع حشد كبير من الجمهور، حيث اختتمت الأمسية بفقرات من الإنشاد الديني قدمها المبتهل والمنشد الشيخ جابر الذهبي.

وفى نفس السياق، أقام بيت الشعر بالأقصر، أمسية رمضانية بعنوان "الإنشاد الديني في جنوب مصر"، استضاف فيها الروائي أحمد أبو خنيجر لمناقشة وتوقيع كتابه الصادر عن سلسلة الدراسات الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو كتاب "الإنشاد الديني في جنوب مصر"، وقدم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، كما تخللت الأمسية فقرة من الابتهالات والإنشاد الديني قدمها الفنان عبدالله جوهر.

ويتناول الكتاب أنواع الإنشاد الديني الشعبي في الليالي المرتبطة بالمناسبات الدينية والاحتفالات الشعبية في منطقة جنوب الصعيد، ذلك أن كل منطقة صاغت إنشادها الديني وطرق أدائه المختلفة حسب موروثها الثقافي ومحدداتها الاجتماعية ورؤيتها للذات والعالم من حولها، وهو ما ينعكس واضحًا في تجلياتها الفنية المختلفة، خاصة في فنون الغناء والقول، وطرق الأداء.

ومن الجدير بالذكر، أن أحمد أبو خنيجر هو قاص وروائي مصري، حصل على العديد من الجوائز، أهمها جائزة الدولة التشجيعية عن روايته “نجع السلعوة”، وجائزة ساويرس للرواية للكتاب الشباب عام عن روايته “العمة أخت الرجال”، وجائزة ساويرس لكبار الكتاب عن المجموعة القصصية “مشاهد عابرة لرجل وحيد”، وجائزة اتحاد الكتاب عن رواية “خور الجمال” عام 2009، وجائزة هيئة قصور الثقافة للنص المسرحي ” ياسين” عام 2001.



بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية لنجوم فن الواو والموال (1)



بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية لنجوم فن الواو والموال (2)



بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية لنجوم فن الواو والموال (3)



بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية لنجوم فن الواو والموال (4)



بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية لنجوم فن الواو والموال (5)