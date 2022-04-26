بولندا لا تعتزم الموافقة على مطالبة روسيا بسداد ثمن الغاز الطبيعى بالروبل

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الدولة البولندي للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية بيوتر نايمسكي، أن السلطات البولندية لا تعتزم الموافقة على مطالبة الجانب الروسي بسداد ثمن الغاز الطبيعي المورد من روسيا بالروبل، وفقا لروسيا اليوم.

وردا على سؤال عما إذا كانت بولندا ستوافق على المطالب الروسية لدفع ثمن الغاز بالروبل، قال وزير الدولة البولندي للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية : "لن ندفع، ويجري النظر في كل الفرص والمخاطر ونحن جاهزون لها. إذا لزم الأمر، وإذا تم اتخاذ القرار المناسب، فنحن في وضع يسمح لنا برفض إمدادات الغاز من روسيا في أي وقت، ونحن مستعدون لتحركات الجانب الروسي، والتي تنص على إمكانية وقف الإمدادات".

وفى وقت سابق ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشركاءها فى المجال الإنسانى، فى بيان لها، الجهات الدولية المانحة، زيادة الدعم المالى لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين والدول المجاورة التى تستضيفهم.

وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم المنظمة، في مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، إنه وفي إطار خطة الاستجابة الإقليمية المحدثة للاجئين والخاصة بالوضع فى أوكرانيا، فإن المنظمة الدولية وشركاءها تسعى للحصول على 1.85 مليار دولار لدعم 8.3 مليون لاجئ متوقع في البلدان المجاورة وهي المجر وجمهورية مولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة بما في ذلك بيلاروسيا وبلغاريا وجمهورية التشيك.

وأشارت إلى أن نداء زيادة الدعم تم إطلاقه على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث تسببت الأزمة حتى الآن في نزوح أكثر من 12.7 مليون شخص في الشهرين الماضيين وحدهما إذ فر أكثر من 5 ملايين منهم كلاجئين عبر الحدود وما زال 7.7 مليون نازح داخل البلاد. وقالت "مانتو" إن التقديرات تشير الى أن ما يقرب من 13 مليون شخص قد تقطعت بهم السبل في المناطق المتضررة أو غير قادرين على المغادرة بسبب المخاطر الأمنية .