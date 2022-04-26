الوداع الأخير.. أم تحتضن نعش ابنها قبل دفنه إثر حادث مصرع 5 طلاب.. لايف وصور

كتب : مرام محمد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، ظهر اليوم الثلاثاء، من داخل مسجد قرية ميت رومي بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، ومشهد مؤثر لأم أحد ضحايا حادث مصرع 5 طلاب كانوا في طريقهم إلى الإسكندرية.





عانقت الأم المكلومة، النعش الذي يحوي بداخله جسد نجلها في الوداع الأخير له قبل أن يذهب إلى قبره في الوداع الأخير لها ولأصدقائه وأهله، وسادت حالة من الحزن داخل المسجد لمشهد الأم المؤثر بجوار نجلها والأصدقاء من حولهما.



وحرص المئات على التواجد لأداء صلاة الجنازة على الشاب محمد محمد مصباح الذي فارق الحياة وهو في سن الـ21 عام وكان يدرس بأكاديمية فى الإسكندرية.



كانت غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد بالقرب من كبري زكريا، وهرعت سيارات اللإسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الإسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكي.



وتبين من البيانات أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي 21 سنة من دكرنس دقهلية وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد من دكرنس دقهلية.





أصدقاء محمد



الأصدقاء في المسجد



والدة محمد بجوار جثمانه