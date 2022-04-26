وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم بمناسبة مرور 36 عامًا على كارثة تشيرنوبيل - أن النمسا تجدد اعتراضها على الطاقة النووية مرة أخرى.. معتبرا أن الطاقة النووية ليست مستدامة ولا آمنة.

من جانب آخر.. وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي إلى أوكرانيا على رأس أول بعثة تابعة للوكالة من خبراء السلامة والأمن، حيث تفقد محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وقام بتسليم معدات وإجراء تقييمات إشعاعية.

يشار إلى أن أوكرانيا أبلغت الوكالة بإن أنظمة السلامة لا تزال تعمل في محطات الطاقة النووية الأربعة وأنها توفر الطاقة خارج الموقع.

يذكر أن كارثة تشيرنوبل هي حادثة نووية إشعاعية وقعت في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، في يوم 26 أبريل من عام 1986، قرب مدينة بريبيات في شمال أوكرانيا، وتعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم.