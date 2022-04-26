المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها إزاء التهديدات الروسية للأمن النووي

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أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء التهديدات الروسية للأمن النووي.



ودعت المفوضية روسيا - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الثلاثاء، إلى وقف ممارستها ضد المنشآت النووية.



وفي سياق آخر، قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي إن مهاجمة أوكرانيا لأهداف داخل روسيا أمر "مشروع تماماً".



وأضاف هيبي - في تصريح نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية - "أن أوكرانيا كانت دولة ذات سيادة تعيش بسلام داخل حدودها، ثم قررت دولة أخرى انتهاك تلك الحدود والدخول بأكثر من 130 ألف جندي إلى بلادهم".



وأضاف: "بدأت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وفي الحرب تحتاج أوكرانيا لضرب عمق خصومها لمهاجمة خطوطها اللوجستية، وإمدادات الوقود، ومستودعات الذخيرة، وهذا جزء منها."



وتابع: أنه "من المشروع تمامًا لأوكرانيا أن تستهدف عمق روسيا من أجل تعطيل الخدمات اللوجستية التي إذا لم يتم تعطيلها ستسهم بشكل مباشر في الموت والمجازر على الأراضي الأوكرانية".



من ناحية أخرى، قال حاكم إقليم "بيلجورود" الروسي فياتشيسلاف جلادكوف، الذي تعرض لهجوم من جانب أوكرانيا، إن ما يقرب من 20 منزلاً في الإقليم تعرضت لأضرار من الهجوم.