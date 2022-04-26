المتهمون بالتشاجر بالقاهرة الجديدة: "ثمن مأكولات السبب"

كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

اعترف مواطنون بالتشاجر فيما بينهم بسبب الخلاف على قيمة مواد غذائية من داخل كشك في القاهرة الجديدة، مما أسفر عن إصابة عددا منهم بعد التراشق بالحجارة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول: 3 أشخاص "اثنين منهم مصابان"، وطرف ثانى: 3 أشخاص "مصابين" بسبب خلاف حول قيمة بيع مواد غذائية من داخل الكشك عمل الطرف الأول، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، باستخدام عروق خشبية والتراشق بالحجارة، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.