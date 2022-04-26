العربية: وثائق تظهر اعتزام الاتحاد الأوروبى إنهاء حالة الطوارئ بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إن وثائق تظهر أن الاتحاد الأوروبي عازم على إنهاء حالة الطوارئ بسبب كورونا.

وأوضحت قناة العربية، أن المفوضية الأوروبية ستوصي بمراقبة حالة كورونا على غرار وضع الإنفلونزا، وستحض المفوضية الأوروبية الحكومات على تكثيف تطعيم الأطفال ضد كورونا.

وفى وقت سابق، قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن جائحة كورونا كشفت عن عيوب أساسية في البنية الصحية العالمية، تغذيها أوجه عدم المساواة الأساسية العميقة، بين البلدان وداخلها، والتي أعاقت قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس، مؤكدا، أنه من الضروري أن نعمل على أساس الدروس الصعبة التي تعلمناها خلال العامين الماضيين.



وأضاف، يجب أن نجتمع معًا لتعزيز دفاعات العالم ضد الأوبئة والأزمات الإنسانية والكوارث وحالات الطوارئ الصحية الأخرى في المستقبل، حتى نتمكن من التخفيف من آثارها على النظم الصحية والمجتمعات والاقتصادات، لأن شيئًا واحدًا نعرفه على وجه اليقين هو أنه ستكون هناك حالات طوارئ صحية عالمية في المستقبل، وحان الآن وقت الاستعداد وإصلاح الثغرات في أنظمتنا الحالية.