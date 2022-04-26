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العدل الأمريكية: نؤيد إقرار قانون يجيز لواشنطن تسليم أوكرانيا أصولا جمدناها لمواطنين روس

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:00 م
العدل الأمريكية: نؤيد إقرار قانون يجيز لواشنطن تسليم أوكرانيا أصولا جمدناها لمواطنين روس أوكرانيا وروسيا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند تأييده فكرة إقرار قانون يجيز للولايات المتحدة الأمريكية تسليم أوكرانيا مباشرة أصولا جمدتها الإدارة الأمريكية لمواطنين روس بموجب العقوبات الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير العدل الأمريكي إن أول ما يتعيّن علينا القيام به هو تجميد الأصول، متابعا: "سندعم اقتراح قانون يسمح بأن يذهب قسم من هذه الأموال مباشرة إلى أوكرانيا".

وفى وقت سابق ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشركاؤها فى المجال الإنسانى، فى بيان لها، الجهات الدولية المانحة، زيادة الدعم المالى لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين والدول المجاورة التى تستضيفهم.

وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم المنظمة، في مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، إنه وفي إطار خطة الاستجابة الإقليمية المحدثة للاجئين والخاصة بالوضع فى أوكرانيا، فإن المنظمة الدولية وشركاءها تسعى للحصول على 1.85 مليار دولار لدعم 8.3 مليون لاجئ متوقع في البلدان المجاورة وهي المجر وجمهورية مولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة بما في ذلك بيلاروسيا وبلغاريا وجمهورية التشيك.

وأشارت إلى أن نداء زيادة الدعم تم إطلاقه على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث تسببت الأزمة حتى الآن في نزوح أكثر من 12.7 مليون شخص في الشهرين الماضيين وحدهما إذ فر أكثر من 5 ملايين منهم كلاجئين عبر الحدود وما زال 7.7 مليون نازح داخل البلاد. وقالت "مانتو" إن التقديرات تشير الى أن ما يقرب من 13 مليون شخص قد تقطعت بهم السبل في المناطق المتضررة أو غير قادرين على المغادرة بسبب المخاطر الأمنية.


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