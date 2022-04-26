الطفل الأخضر.. 6 أشياء علمها لطفلك حتى يصبح صديقا للبيئة.. تعرف عليها

كتبت ـ منال العيسوى

إن كنت تود أن يصبح ابنك صديقا للبيئة، فلا تجعل معلوماته قاصرة على المواد الدراسية فقط ولكن عليك أن تساعده فى أن يكون له عملا أخضر ينفذه بيده، ويجعله جزءًا من حياته اليومية، ليقوم به بطريقة ممتعة وجذابة تساعده على أن يصبح أكثر وعياً بالقضايا الخضراء.

خلال هذا التقرير سنضع لك بعض المقترحات لبعض الأشياء المهمة التى إن تعلمها طفلك يصبح طفلا أخضر صديقا للبيئة.

1-جمع المخلفات

يعد جمع المخلفات هو أحد الطرق لمساعدة الأطفال في إدراك المشكلات المتعلقة بها، في جمع الكراتين والاوراق وطرق تحويلها وإعادة تدويرها مثل الزجاجات البلاستيكية، فيمكنه صناعة الآلات الموسيقية الرائعة والصناديق لجمع ألعابه بها.

2-ركوب الدراجات

يمكنك أن تجعل تعلم طفلك وهو فى سن مبكر خيارات النقل المستدام، واهمية ركوب الدراجات أكثر إثارة وعلاقة الامر بالحفاظ على المناخ والتعرف على مفهوم النقل وسلامة ركوب الدراجات .

3-زراعة الخضروات

اجعل له مساحة حاصة به فى المنزل ركنه الاخضر ليقوم بزراعتها ورعايتها بنفسه، ومساحته الخاصة من الممكن ان يزرع فيها بعض الخضرواتومن المحاصيل سريعة النمو .

4-إعادة تدوير الورق

علم طفلك أن يحتفظ بالورق والصحف والكتب الدراسية وعلمه طريقة اعادة تدويره. وامكانية ان يصنع من ورق بعض الهدايا.

5ـ ترشيد المياه والكهرباء

علمه أن يستخدم المياه بشكل غير مبذر ، واطلب منه ان يبتكر طرقا منزلية لتوفير المياه، خلال الاستحمام او غسل الاسنان وانطفىء انوار غرفته كلما خرج منها، وكذلك نور الحمام والمطبخ.

6-الحرف الخضراء

هى تلك الحرف اليدوية باعتبارها طريقة رائعة لتعليم الأطفال عن البيئة ويمكنك تشجيع طفلك لعمل ملصقات عن البيئة، والبطاقات بالحيونات وانواعها فهى طرق للاستمتاع وزيادة الوعى .