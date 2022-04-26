الصحة تكشف 5 أعراض للالتهاب الكبدى الغامض.. اعرف التفاصيل

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة ب الالتهاب الكبدى مجهول السب والتى تمثلت في :

1- ارتفاع في إنزيمات الكبد لأعلى من 500 وحدة دولية.

2- اصفرار الجسم والعينين.

3- قيء.

4- إسهال.

5- آلام في البطن.

وكانت أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المرض لا يرتبط بأي من الفيروسات الكبدية "A ،B ،C ،E".

وأكدت منظمة الصحة العالمية WHO أنها رصدت المرض في 77 طفلًا تراوحت أعمارهم بين 11 شهرًا و13 سنة منهم 6 أطفال تدهورت حالتهم واحتاجوا لزراعة كبد.

أشارت إلى أنه لم تسجل حالات وفيات بسبب المرض الجديد، وقد ظهر المرض في أيرلندا وإنجلترا.

وكانت وزارة الصحة اصدرت منشورًا لكل قطاعات وزارة الصحة بشأن رصد حالات الإصابة بالالتهاب الكبدى عند الأطفال في عدد من دول العالم منها أيرلندا والمملكة المتحدة غير معروفة السبب.

ونص المنشور على أنه وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن الحالات المصابة بالمرض تعانى من ارتفاع في إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ، مع ظهور بعض الأعراض مثل الصفراء والقي والاسهال والآم فى البطن وتم استبعاد الاصابة بفيروسات "A، B، C ،E".

وتضمن المنشور تعريف حالات الإصابة بالالتهاب الكبدى للأطفال منها الحالة المؤكدة: أى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أو أقل يعاني من التهاب كبدي حاد، ولم يتم تشخيص أي من فيروسات الكبد A to E، مع وجود ارتفاع في إنزيمات محددة للكبد أعلى من 500 وحدة دولية بداية من الأول من يناير 2022.

أما الحالة المحتملة: فأي طفل بعمر من 11 إلى 16 عامًا يعانى من التهاب كبدي حاد لم يتم تشخيصها بأى فيروسات الكبد A to E مع وجود ارتفاع فى إنزيمات محددة للكبد أعلى من 500 وحدة دولية بداية من الأول من يناير 2022.

الحالة المرتبطة وبائيًّا: أي حالة يتم تشخيصها كحالة التهاب كبدي حاد، ولم يتم تشخيصها بأي من فيروسات الكبد A to E أي عمر ولديه ارتباط وبائي مع الحالات المؤكدة.