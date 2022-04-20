الصحة تصدر بيانا حول وجود إصابات بالالتهاب الكبدى عند الأطفال غير معروف السبب

كتب وليد عبد السلام

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعريف جديد لحالات الإصابة بالالتهاب الكبدى عند الأطفال بعد ظهور إصابات في عدد من دول العالم غير معروفة السبب، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور لها إن الحالات المصابة بالمرض تعانى من ارتفاع في إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ، مع ظهور بعض الأعراض مثل الصفراء والقي والاسهال والآم فى البطن وتم استبعاد الاصابة بفيروسات A-B-C -E.

وجاء تعريف الحالة المؤكدة: أى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أو أقل يعانى من التهاب كبدى حاد، ولم يتم تشخيص اى من فيروسات الكبد A to E مع وجود ارتفاع في إنزيمات محددة للكبد أعلى من 500 وحدة دولية بداية من الأول من يناير 2022.

وبالنسبة للحالة المحتملة: أى طفل بعمر من 11 إلي 16 عاما يعانى من التهاب كبدى حاد لم يتم تشخيصها بأى فيروسات الكبد A to E مع وجود ارتفاع في إنزيمات محددة للكبد أعلى من 500 وحدة دولية بداية من الأول من يناير 2022

الحالة المرتبطة وبائيا : أى حالة يتم تشخيصها كحالة التهاب كبدى حاد، ولم يتم تشخيصها بأى من فيروسات الكبد A to E أى عمر ولديه ارتباط وبائى مع الحالات المؤكدة.