الشرطة تسلم شخصا من ذوى القدرات الخاصة لأسرته بعد العثور عليه بالشارع

تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعليقا مدعوما بصورة زعم خلاله صاحب الحساب قيام الأجهزة الأمنية بالغربية بالتوجه إلى منزله الكائن بمنطقة المحلة الكبرى واصطحاب شقيقه "من ذوى الاحتياجات الخاصة "بدعوى تسليمه هدايا بمناسبة شهر رمضان، وعقب تغيب شقيقه لفترة من الزمن توجهوا إلى القسم وتبين احتجازه تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق بدعوى أنه مُشرد وأنه سيتم إيداعه بمستشفى للأمراض العقلية وتم إخلاء سبيله عقب ذلك دون العرض على جهات التحقيق بناء على طلب أهليته ملتمساً اتخاذ اللازم.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 9 الجارى وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة السكة الوسطى بدائرة القسم تلاحظ لهم تواجد شقيق الشاكى "من ذوى الاحتياجات الخاصة" وعدم قدرته على الإدلاء ببياناته أو محل سكنه فتم تقديم بعض الهدايا له لطمأنته خشية إحداث إصابة نفسه، وعقب وصوله لديوان القسم تقابل أحد رجال الشرطة مع أهليته وتعرف الطفل عليهم وتعهدوا بحسن رعايته فقام بتسليم الطفل إليهم دون تحرير ثمة محاضر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.