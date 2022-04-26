اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:47 م
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الشباب والرياضة بالبحيرة تحصد ذهبية "ألف بنت ألف حلم".. صور

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:10 م
الشباب والرياضة بالبحيرة تحصد ذهبية "ألف بنت ألف حلم".. صور الدورة الرمضانية "ألف بنت بألف حلم
البحيرة - ناصر جودة

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فازت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية ( كرة يد بنين وتنس طاولة فتيات) ممثلا عنها نادى شبراخيت بكرة اليد ومركز شباب ايتاى البارود تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وتحت شعار "الرياضة حياة".

وشاركت بها 22 محافظة واقيمت فعالياتها بنادى النادى بالسادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة خلال الفترة من 22 حتى 25 / 4 / 2022م.

ويتوجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور إبراهيم خضر  مدير المديرية بالتهنئة لإدارة التنمية الرياضية وجميع العاملين بها، وكذا مديرى مركز شباب ايتاى البارود على هذا الانجاز على مستوى الجمهورية.  

 

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