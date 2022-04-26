السيطرة على حريق محدود بوحدة سكنية فى ههيا بالشرقية

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في وحدة سكنية في المنطقة المحيطة بـ محكمة ههيا بنطاق ودائرة مركز شرطة ههيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة ههيا إلى موقع البلاغ ومحيط الحريق، فيما دفعت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، بسيارتى إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين نشوب الحريق في وحدة سكنية داخل أحد العقارات الموجود في المنطقة المحيطة بـ محكمة ههيا، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما أفادت المعلومات الأولية بأن الحريق محدود ولم يسفر عن وجود ثمة خسائر، وأن النيران قد اشتعلت فجأة بالتزامن مع توقيت الإفطار، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز شرطة ههيا، وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة ههيا لمباشرة التحقيقات، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسباب اندلاعه ومدى وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق من عدمها.